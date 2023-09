Rusija izgubila avion vrijedan gotovo 100 milijuna eura: Jesu li ga oborili sami?

Pojavila se snimka za koju se vjeruje da prikazuju trenutka u kojem su ruske snage oborile vlastiti borbeni zrakoplov vrijedan oko 90 milijuna eura.

Nadzvučni SU-35, jedan od najnaprednijih zrakoplova Kremlja, a zapalio se iznad grada Tokmaka u regiji Zaporožja, prenio je Daily Mail.

Proratni kanali u zemlji priznali su da je ratni zrakoplov uništio ruski sustav protuzračne obrane S-300. Vjeruje se da je pilot pritom poginuo.

Video koji navodno prikazuje incident objavljen je danas, a prikazuje narančasti sjaj i bljesak na nebu što bi mogao biti trenutak kada je zrakoplov eksplodirao pri udaru u projektil.

