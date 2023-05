Ruske vojne snage slave pobjedu, tvrde da su osvojili svaki centimetar Bahmuta.

Osvojeno je 99 posto geografskih granica Bahmuta, komentirao je bivši obavještajni časnik britanske vojske Philip Ingram za SkyNews.

Kako je naveo, grad je u potpunosti uništen, a preostalo je vrlo malo neosvojenog teritorija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je te riječi i potvrdio: "Na ovom mjestu nema ničega."

Društvenim mrežama šire se i snimke u kojima pripadnici skupine Wagner slave svoju pobjedu. "Pobjeda!", čuje se u snimci zapovjednika.

The commander of the Wagner Group - Hero of Russia, Alexander "Ratibor" Kuznetsov hoisting the banner of PMC Wagner and the flag of Russia on the last high-rise building in Bakhmut. pic.twitter.com/hxqNSqveVG

"Ukrajinci bi mogli pokušati zauzeti istočno od Harkova. Mogli bi pokušati zauzeti još jedan veliki komad teritorija natrag kao što su učinili prošle godine", rekao je Ingram u svojoj analizi.

Ipak, šef Wagnera Jevgenij Prigožin u jutarnjim je satima na Telegram kanalu objavio da u Bahmutu nema ukrajinske vojske. "Ogroman broj leševa Ukrajinaca je po cijelom gradu. Bahmut je potpuno zauzet do posljednjeg centimetra", napisao je.

Zloglasna plaćenička skupina Wagner još je u subotu je objavila da je osvojila Bahmut. Prigožin je tada izjavio na Telegramu kanalu da je borba, koja je trajala 224 dana, gotova.

E. Prigogine: May 20, 2023 at 12:00 Bakhmut is completely occupied



The battle for Bahmut lasted 224 days.



Due to the limited possibilities of the Internet, the entire video of the flag raising will be shown from 18:00 to 20:00. pic.twitter.com/xGQJcKD8CQ