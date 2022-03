Rusi koji su imigrirali u Njemačku danas su prosvjedovali protiv ukrajinskih državljana koji u Njemačkoj traže sklonište od rata.

"Ako u Europskoj uniji ima onih koji su nostalgični za Sovjetskim Savezom vrijeme je da se vrate u svoju domovinu, gdje više nema valute i nedostaje osnovnih dobara", navela je NEXTA u objavi na Twitteru.

