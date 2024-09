Prema prvim informacijama s terena, Rusija je izvela zračni udar na ukrajinski vojni centar za obuku u Poltavi.

Volodimir Zelenski objavio je da je poginula 41 osoba, te je više od 180 ranjenih, dok je nepoznati broj ljudi ostao zarobljen ispod ruševina.

⚡️As a result of a Russian missile attack on the territory of the Institute of Communications in Poltava, 180 people were injured, 41 people are currently known to have died, - Zelenskyi pic.twitter.com/XTKsAwMW9a

Snimke s terena pokazuju vojni obrazovni centar koji je zatvoren nakon dva raketna udara balističkim raketama Iskander. Na nekim se snimkama vidi i mnoštvo tijela poginulih u tom napadui.

Lokalno stanovništvo javlja o gustom dimu iznad grada te sirenama hitne pomoći koje odzvanjaju ulicama.

Do napada je došlo za vrijeme svečanosti dodjele priznanja u vojnom centru, zbog čega je broj žrtava toliko velik, a sličan je napad Rusija izvela i u Hersonu, kada je također bilo puno žrtava.

❗️There's been a missile strike on the communications training center in Poltava. 2 x Iskanders are reported to have hit the 6 storey building.



Large number of casualties are reported...some reports say 30 killed and over 60 wounded...others mention 50+ dead. The local… pic.twitter.com/OUUXahZvJG