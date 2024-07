VIDEO Rumunjska na svom teritoriju pronašla fragmente ruske bespilotne letjelice, oglasio se NATO

Rumunjska je priopćila da je u četvrtak na svom teritoriju pronašla fragmente ruske bespilotne letjelice, a NATO je rekao da nema znakova namjernog napada na teritorij saveza nakon što su moskovske trupe preko noći ispalile 38 bespilotnih letjelica dugog dometa na Ukrajinu.

Ukrajinske zračne snage uništile su 25 ruskih bespilotnih letjelica, rekao je njihov zapovjednik na Telegramu. Tri drona "izgubljena su nakon prelaska državne granice s Rumunjskom", dodao je.

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je pronašlo dijelove ruske bespilotne letjelice Geran 1/2 u blizini sela Plauru, koje se nalazi na drugoj strani Dunava od ukrajinskog lučkog grada Izmaila koji je napadnut drugu noć zaredom.

Komentirajući izvješća o krhotinama drona, glasnogovornik NATO-a rekao je da nema naznaka namjernog napada na teritorij saveza.

"Iako NATO nema informacija koje bi upućivale na bilo kakav namjerni napad Rusije na saveznički teritorij, ova su djela neodgovorna i potencijalno opasna", rekao je glasnogovornik u izjavi.

Dva finska borbena zrakoplova F-18, dio NATO-ovih misija zračnog nadzora u Rumunjskoj, dignuta su zbog napada, dodalo je ministarstvo.

Potraga za drugim fragmentima se nastavlja, a sve lokacije na koje su mogli pasti dronovi "su izvan stambenih područja i nikakvi elementi infrastrukture nisu oštećeni", rečeno je.

Rumunjska dijeli granicu s Ukrajinom u dužini od 650 km i u proteklih godinu dana su dijelovi ruskih dronova više puta pali na njezin teritorij.

O napadu dronovima čiji su ostaci pali na područje Rumunjske oglasila se i ministrica vanjskih poslova Rumunjske na mreži X Luminita Odobescu.

More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions.