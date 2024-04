"Za vas je on čudovište, za mene je bio vrlo bolestan dječak": Roditelji napadača koji je ubio šestero ljudi otkrili zašto je birao žene za žrtve

Roditelji napadača u Sydneyju rekli su da im je iznimno žao nakon što je njihov sin ubio šestero ljudi. Policija Novog Južnog Walesa identificirala je čovjeka koji stoji iza napada u trgovačkom centru Westfield u Bondi Junctionu u subotu kao Joela Cauchija (40).

Ubila ga je policajka nakon što je smrtno izbo nožem šestoro ljudi - pet žena i jednog muškarca - i ranio nekoliko drugih, uključujući devetomjesečnu bebu.

Govoreći u ponedjeljak ispred kuće, Andrew Cauchi rekao je da mu je srce slomljeno zbog žrtava i da mu je iznimno žao.

76-godišnjak je dodao: "Kada sam saznao da ima mentalnu bolest postao sam sluga svom sinu. On je moj sin. Za vas je on čudovište, a za mene je on bio vrlo bolestan dječak".

Policija Novog Južnog Walesa istražuje mogućnost da je Joel ciljao na žene kada je birao svoje žrtve u napadu. Cauchi je sugerirao da je razlog zašto je njegov sin - koji je patio od shizofrenije - možda ciljao žene taj što je "želio djevojku", piše Sky News.

"On nema socijalne vještine i bio je krajnje frustriran", rekao je.

Michele Cauchi, Joelova majka, također je rekla novinarima: "Kada imate dijete s mentalnom bolešču, ovo je apsolutna noćna mora svakog roditelja, da se ovako nešto može dogoditi. Moje srce je uz ljude koje je naš sin povrijedio. Da je pri zdravoj pameti, bila bih potpuno shrvana onime što je učinio. Ali očito nije bio pri zdravoj pameti. Nekako je pao u psihozu i izgubio je dodir sa stvarnošću".