Rodila u WC-u na benzinskoj i hladno otišla, dijete nađeno mrtvo: Snimile je nadzorne kamere

Policija iz Teksasa objavila je snimku žene za koju se sumnja da je rodila u WC-u benzinske postaje u Houstonu, a potom ostavila novorođenče tamo da umre i odvezla se ne osvrnuvši se.

Mušterija je pronašla bebu u kupaonici oko 4:30 ujutro i pozvala bolničare, izvijestio je Daily Mail. Djevojčica je već bila mrtva, tako da joj nažalost nije bilo pomoći.

