Shamina Begum, londonska 19-ogodišnjakinja koja je prije četiri godine napustila Veliku Britaniju kako bi se pridružila Islamskoj državi u Siriji, rodila je u izbjegličkom kampu u toj zemlji, objavio je BBC, dodajući da je tu informaciju dobila njezina obitelj.

Obiteljski je odvjetnik objavio priopćenje u kojem se kaže da se vjeruje da su djevojka i novorođeni dječak "dobrog zdravlja".

Begum je list Times pronašao prošli tjedan u izbjegličkom kampu u Siriji, i tada je za rekla da se želi vratiti u Veliku Britaniju.

"Upravo sam rodila, zaista sam umorna", rekla je Begum u nedjelju za televizijsku mrežu Sky News.

"Mislim da bi ljudi za mene trebali imati suosjećanja, za sve ono što sam proživjela", rekla je. "Nisam znala u šta se upuštam kad sam otišla".

Za Sky News je kazala i da je na neki način učinila pogrešku otišavši u Siriju, ali i dodala: "Ne žalim, jer me to promijenilo kao osobu, učinilo me jačom, tvrđom".

U intervjuu koji je Times objavio 13. veljače, Begum je kazala da je u visokom stupnju trudnoće i da se želi vratiti kući zbog zdravlja svog djeteta.

Imala ih je već dvoje, ali oba djeteta umrla su u Siriji.

Nakon bijega u Siriju u dobi od 15 godina udala se za borca IS-a. Život u Raki za Times je opisala kao gotovo normalan, 'tu i tamo padne neka bomba', a ostalo smatra čistom propagandom.

Rekla je da ne žali ni zbog čega te da ju uopće nije šokirala slika 'odrezane glave' neprijateljskog borca koju je vidjela u smeću.

Sada se želi vratiti jer smatra da je kalifatu došao kraj.

Njezino svjedočenje pokazalo je do koje su mjere zapadne vlade suočene s problemom povratka džihadista. I Britaniju je taj slučaj podijelio na dva tabora: one koji traže zabranu njezina povratka i oni koji se zalažu za blaži pristup.

"Sjedinjene Države traže Britaniju, Francusku, Njemačku i ostale europske saveznike da prime natrag više od 800 boraca Islamske države koje smo uhvatili u Siriji i da im sude. Kalifat je spreman za pad. Alternativa nije dobra jer ćemo ih biti prisiljeni pustiti. SAD ne želi gledati kako se ti borci šire Europom, gdje se očekuje da krenu", kazao je američki predsjednik Donald Trump te potvrdio da će nakon konačne pobjede povući svoje vojnike iz Sirije, o čemu je bilo riječi i na sigurnosnoj konferenciji u Munchenu.