Nakon što je ubio devetero ljudi 13-godišnji dječak nazvao je policiju te rekao što je napravio i da je psihopat koji se treba smiriti.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić rekao je da je dječak koji je napravio nezapamćeni zločin u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u prvoj izjavi, kada je pozvao policiju, rekao da je "psihopat koji se treba smiriti".

"Kada je pozvao policiju rekao je da je pucao na osobe u školi i da je on, u toj izjavi koja je zabilježena i snimljena, psihopat koji se treba smiriti. Izjavio je da je po izvršenju toga, koliko ga je uhvatio strah, panika i čudno disanje, bilo ispravno da pozove policiju i taj događaj prijavi", kazao je Milić za RTS.

Saznaje se da je sam izjavio u prisustvu Centra za socijalni rad i odvjetnika da je on bio ignoriran od društva i da je bio isključen iz komunikacije, interakcije, svega onoga što bi moglo neko dijete imati i to ga je navelo kroz neke misli i radnje da učini ovo.

"Imao je i četiri Molotovljeva koktela i dva pištolja. Po njegovoj izjavi sam je to učinio i nije imao namjeru niti želju s tim Molotovljevim koktelima zapaliti bilo koje dijete, nego kako je rekao, da napravi jedan obrambeni zid na ulazu u školu kako policija ne bi mogla ući", ističe Milić.

Profesor kriminalne psihologije Dag Kolarević naglasio je da se može samo nagađati koji je bio motiv.

"Ono što možemo zaključiti na osnovu podataka je da je to bio planiran zločin i to tijekom dva, tri tjedna, da je bio svjestan što radi i da je to planirao, tako da to ukazuje na psihopatske elemente, na jednostavno rečeno ljudsku zlobu koja sigurno da ima neki motiv", napominje Kolarević.

Milić kaže da ne bi mogao reći je li dječak bio svjestan da neće moći odgovarati.

"Ovaj zločin nosi toliko planova, skica, način njegovog mišljenja kako je prevazišao igrice, kada je to planirao, kako je rekao u prvoj izjavi na samom igralištu prije mjesec dana ili poslije toga oko tri tjedna, da izvrši ubojstvo svih koji ga iritiraju i ignoriraju, on je vrlo planski to zamišljao kako i što. Sam ovaj spisak je pitanje za sve nas, što bi bilo da je stigao ovo sve", upitao je Milić.