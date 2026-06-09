Zabrinjavajući prizori na obali, mještani godinama vode borbu: "Kupanje više nije moguće"

Mirni mogu biti i kupači na Kvarneru. Službeni rezultati kažu - more u Primorsko-goranskoj županiji izvrsne je kvalitete. Od 275 plaža, oko 90 posto dobilo je najvišu ocjenu. No, na jednoj lokaciji kod Urinja slika je daleko od razglednice. Ondje, kažu mještani, nafta godinama izlazi u more.

Preporuka je - izbjegavati kupanje.

"Sada, nakon deset godina, zagađenje se proširilo s područja pod Urinja, gdje su postavljene plutajuće barijere, na prostor Lučice, gdje se ljudi kupaju", rekao je Edi Čopić iz udruge Čuvari Kvarnerskog zaljeva.

Problem je ovo koji mještane Kostrene muči godinama, a nafte kažu nikad više.

Riječke plaže - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo ostali bez našeg mora zahvaljujući INI. Kupanje više nije moguće, i to već treće ljeto za redom. More je onečišćeno opasnim sastojcima, a u zraku su izmjerene visoke koncentracije benzena", kaže Gordana Vukoša iz udruge Eko Kvarner.

Nije to jedino što bode u oči. Čopić je pokazao i stroj koji, kaže, buši rupu iz koje će se pokušati izvući naftni derivati koji ulaze u lučicu Podurinja. A samo kilometar dalje – slika kao s razglednice.

Riječke plaže - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Riječke plaže - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Iskreno, voda je jako čista i jako topla, tako da uživam", rekla je Nina iz Pule.

Jednako lijepo i ispod površine.

"Proteklih dana ronioci koji su ronili bili su oduševljeni bistrinom, vidljivošću i temperaturom mora. Međutim, čuli smo za zagađenje koje je u blizini Podurinja i nadamo se da to zagađenje neće doći do nas", rekao je Bojan Jurman, instruktor ronjenja, Ronilački Centar Kostrena.

Samo da ovo ne postane dio nove ljetne ponude. Ili bolje rečeno, koliko je vremena potrebno da se reagira na ono očito?