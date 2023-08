Reporterka Dnevnika Nove TV o hrvatskoj delegaciji u Ateni: "U ovim trenucima Radman i Malenica otišli su u posjet pritvorenim Hrvatima"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom u Ateni. Tema razgovora bili su uhićeni Boysi.

Hrvatski premijer siguran je da će grčka policija i pravosudne vlasti utvrditi okolnosti smrti navijača AEK-a, a grčkom kolegi kazao je da Hrvatska traži da se Dinamovim navijačima zajamči sigurnost, omogući pravično i brzo suđenje i deportacija onih koji ne podliježu kaznenoj odgovornosti.

Pročitajte i ovo navijački sukob Plenković u Ateni nakon sastanka s grčkim kolegom o Boysima: "Vidio sam snimku. Uputili smo im četiri zahtjeva"

Za Dnevnik Nove TV događaje u Ateni prati reporterka Petra Buljan.

"Sastanak je protekao u prijateljskom tonu, njih dvojica su stari poznanici, obojica pripadaju EPP grupaciji u EU parlamentu, no pravo pitanje je koliko to može i hoće li to pomoći uhićenim Hrvatima. Pravi odgovor je da to neće puno pomoći jer ne odlučuje izvršna vlast već pravosuđe, a ono je neovisno.

U ovim trenucima, dok premijer obavlja bilateralne sastanke, ministri Radman i Malenica su otišli u posjet pritvorenim Hrvatima izvan Atene u dva zatvora. Simbolično su otišli posjetiti Hrvate i to je vrsta geste kad su već ovdje, a kako bi provjerili kakvo je stanje. Prave izjave očekuju se u utorak. Plenković je grčkom kolegi ostavio papir sa zahtjevima. Traži se sigurnost Hrvata u zatvorima, pravedno suđenje, deportaciju onih koji ne budu optuženi za najteža kaznena djela, ali i spremnost da Hrvatska preuzme kazneni progon.

I premijer Plenković vidio je snimku, no ne može reći hoće li ona pomoći u oslobađanju Hrvata i da istragu vode grčke vlasti", izvijestila je Buljan.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.