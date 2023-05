U Beogradu traju posljednje pripreme za veliki skup predsjednika Aleksandra Vučića. Nazvan je Srbija nade, a Vučić ga najavljuje kao najveći skup u povijesti. Iz Beograda se za Dnevnik Nove TV javila reporterka Barbara Štrbac.

Za petak je najavljen veliki skup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Najavljen je kao protuprosvjed prosvjeda koji su bili u Beogradu nakon masakra u školi. Iz Beograda se za Dnevnik Nove TV javila reporterka Barbara Štrbac.

"U Srbiji je kroz povijest bilo nekoliko skupova i prosvjeda koji su debelo premašili brojku od 100.000 ljudi, a Vučić i njegov SNS žele da okupljanje u petak te brojke premaši.

I za taj cilj, mogli bismo reći, ništa ne prepušta slučaju. Od same najave skupa društvene su mreže preplavljene informacijama o strahovitim pritiscima na sve zaposlene u javnim i državnim službama za koje je dolazak na skup svojevrsna radna obaveza.

U Beograd bi prema najavama trebalo stići 2200 autobusa iz cijele zemlje, a stižu i autobusi iz inozemstva iz Republike Srpske, Sjeverne Makedonije. Išlo se tako daleko da su zbog toga zapravo angažirana gotovo sva vozila u zemlji pa se tako otkazuju redovne linije, dječje ekskurzije i odlasci na razna klupska natjecanja, kako bi svi autobusi u petak mogli prevoziti ljude na skup.

Otkazuju se i sudska ročišta, premijere opera, a prema brojnim prepiskama koje su isplivale na internetu, čak se angažiraju i plaćeni statisti, telekomi šalju građanima poruke na kojima ih pozivaju na skup.

Sam Vučić osvrnuo se na sve više sličnih svjedočanstava i kazao kako nitko ne mora na skup ako je natjeran, ali čini se da njegovi lokalni stranački vođe to nisu baš ozbiljno shvatili", poručuje Barbara Štrbac.

Otkriva koji je povod skupa.

"Vučić je poznat o tome da mu je jako važno kako ga građani percipiraju, a nakon dva strašna masakra čini se kako je njegova vladajuća garnitura skoro sve učinila pogrešno. Od toga da se gotovo nitko od ministara ni gradonačelnik glavnoga grada nisu pojavili ni kod škole Vladislav Ribnikar ni u selima kod Mladenovca, do skandaloznih izjava koje su se mogle čuti u programima njegovih režimskih televizija. Sve je to bila samo kap koja je prelila čašu ionako nezadovoljnih građana i to je dovelo do masovnih prosvjeda zbog kojih mu sigurno nije svejedno.

Oglasila se obitelj dječaka koji je počinio masakr u beogradskoj školi

Tim više što je i prije svih tih događaja najavio kako će krajem svibnja uvesti velike novosti. Najavio je osnivanje kako je on to nazvao, Narodnog pokreta za Srbiju. To je pokret koji bi bio nadstranački, a kojim se naadao okupiti još širu potporu u trenucima kada se od njega očekuje i konačno rješavanje kosovskog pitanja i konačno uvođenje sankcija Rusiji.

VIDEO Srbija se digla na noge, Vučićevi zaštitari maltretirali ljude: "Nismo ovce da nas drže u toru"

U subotu je velika skupština njegove stranke na kojoj bi trebao otkriti više detalja, a najavio je i mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora, možda već u rujnu. U subotu se očekuje i još jedna prosvjedna oporbena šetnja. Oporba se do sada okupljala petkom, ali su zbog ovoga skup sve pomaknuli, jer žele koliko je god to moguće izbjeći incidente", javlja reporterka Barbara Štrbac.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.