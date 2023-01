Sedmi uzastopni val obilnih padalina od Božića pogodio je u srijedu sjevernu Kaliforniju, ne dajući malo predaha državi već pogođenoj poplavama, olujnim vjetrovima, prekidima struje i evakuacijama cijelih gradova.

Središte San Francisca zabilježilo je 34,5 cm kiše od 26. prosinca do srijede ujutro, dok su međunarodna zračna luka San Francisco, grad Oakland i grad Stockton zabilježili 16-odnevne rekorde u istom razdoblju, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

Država kao cjelina zabilježila je 22 cm u to vrijeme, navela je meteorološka služba, što je više od jedne trećine godišnjeg prosjeka padalina. Veliki dijelovi središnje Kalifornije primili su od 26. prosinca više od polovice normalne godišnje količine oborina.

Dok je potop u srijedu bio relativno manji, s manje padalina i uglavnom se zadržao na sjeverozapadnoj Kaliforniji, očekuje se da će još jedna oluja pogoditi ovog vikenda većinu države, rekao je meteorolog Zack Taylor.

Deseci cesta diljem države postali su neprohodni zbog odrona blata i snijega, a državni odjel za promet u srijedu je upozorio vozače da se klone cesta dok ekipe ne očiste put.

U olujama, u kojima je u nekim planinskim područjima palo više od 76 cm kiše, od početka godine poginulo je najmanje 17 ljudi, objavio je u utorak guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Još jedna žrtva pronađena je u srijedu ujutro, kada su spasilačke ekipe u okrugu Sonoma pronašli automobil 100 metara izvan kolnika, potopljen s oko 3 metra poplavne vode, s mrtvom 43-godišnjom ženom unutra, izvijestili su dužnosnici.

Potraga za petogodišnjim dječakom kojeg je odnijela bijesna poplava u blizini San Miguela, malog sela u središnjoj Kaliforniji, trebala bi se nastaviti u srijedu, priopćio je lokalni šerifov odjel.

Udari vjetra srušili su električne vodove, a do srijede u podne nestalo je struje u više od 55.000 domova i poslovnih prostora, što je pad u odnosu na gotovo pola milijuna pogođenih tijekom vikenda.

Mnoge naredbe za evakuaciju izdane diljem države su opozvane, ali ne i u ruralnom gradu Planada u središnjoj Kaliforniji gdje su četvrti i tvrtke ostali pod vodom.

Stručnjaci kažu da su sve veća učestalost i intenzitet ovakvih oluja, prošaranih ekstremnom vrućinom i sušnim razdobljima, simptomi klimatskih promjena. Iako će kiša i snijeg pomoći u obnavljanju rezervoara, samo dva tjedna oborina neće riješiti dva desetljeća suše, navode stručnjaci.

