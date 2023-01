Nedugo nakon što je Njemačka odobrila slanje 14 tenkova Leopard 2 Ukrajini, ali i slanje tih tenkova drugim država, na društvenim mrežama se nižu reakcije.

Njemačka će isporučiti 14 tenkova Leopard 2, a cilj je formiranje dviju tenkovskih bojni koje bi djelovale u sklopu ukrajinskih oružanih snaga, priopćeno je u srijedu u Berlinu.

Ta je odluka pokrenula niz reakcija, kako u Njemačkoj, tako i u zemljama Europske unije.

Britanski premijer Rishi Sunak pozdravio je odluku Njemačke da pošalje tenkove Leopard u Ukrajinu, za koje je rekao da će "ojačati obrambenu vatrenu moć Ukrajine zajedno s britanskim tenkovima Challenger 2".

"Zajedno ubrzavamo naše napore kako bismo osigurali da Ukrajina pobijedi u ovom ratu i osigura trajni mir", napisao je na Twitteru.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ