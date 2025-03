Najmanje je 33 poginulih u razornim olujama u SAD-u. Prema najavama, vrijeme će se dodatno pogoršati.

Dvanaest ljudi smrtno je stradalo samo u državi Missouriju, objavile su državne vlasti na društvenoj mreži X u subotu.

Susjedna država Arkanzas potvrdila je troje poginulih i najmanje 32 ozlijeđenih nakon oluje u petak navečer.

Kansas Highway Patrol potvrdio je da je osam ljudi poginulo u višestrukim sudarima u kojima je sudjelovalo oko 50 vozila usred vidljivosti gotovo na nuli uzrokovane snažnom olujom s prašinom.

U Mississippiju, guverner Tate Reeves potvrdio je da se broj mrtvih popeo na šest usred jakih oluja, tornada i potresa. Tri su osobe također nestale, a 29 ih je ozlijeđeno diljem države, rekao je Reeves na X-u.

My promised update on the severe storms, tornadoes and earthquake – based on the most recent information that we have - that impacted Mississippi over the last 24 hours.



