U tijeku je 93. dan ruske invazije na Ukrajinu. U granatiranju Harkiva ubijeno je osmero ljudi, među njima i petomjesečna beba.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:40 U granatiranju Harkiva ubijeno je osmero ljudi, među njima i petomjesečna beba. 17 osoba je ozlijeđeno. Još troje ljudi ubijeno je u napadima na Lisičanks. Ukrajinski dužnosnici navode da ruske snage i dalje pokušavaju napredovati u području Severodonjecka, jedinog preostalog dijela Luhanska pod kontrolom ukrajinske vlade.

05:05 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski virtualno će govoriti na Sveučilištu Stanford, naveo je na Twitter profilu tamošnji profesor Michael McFaul.

4:50 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je izrazio negodovanje zbog podjela unutar Europske unije kada je riječ o novim sankcijama protiv Rusije te se upitao zašto je nekim zemljama dopušteno blokirati plan.

"Koliko će još tjedana Europska unija pokušavati dogovoriti šesti paket?", upitao se Zelenskij u kasnonoćnom obraćanju, ističući da Rusija dnevno za opskrbu energentima od 27-članog bloka prima milijardu eura. Naime, kako podsjeća Reuters, Unija raspravlja o šestom krugu mjera protiv Rusije, uključujući i embargo na uvoz ruske nafte. Za takav potez potreban je konsenzus svih zemalja članica, ali Mađarska se za sada protivi toj ideji s obrazloženjem da bi njezino gospodarstvo pretrpjelo prevelike štete.

"Naravno da sam zahvalan onim prijateljima koji zagovaraju nove sankcije. Ali odakle moć ljudima koji blokiraju ovaj šesti paket? Zašto im je dopušteno imati toliku moć?" upitao se Zelenski. Službeni Berlin se nada da će razgovori o novom krugu sankcija uskoro biti dovršeni, no to neće biti tema na samitu čelnika EU-a sljedećeg tjedna, rekao je jedan njemački dužnosnik u srijedu.

U izjavama ukrajinskog predsjednika drugi dan zaredom prisutna je zaoštrena retorika kada je u pitanju pristup svijeta ratu u Ukrajini. "Pritisak na Rusiju doslovno je pitanje spašavanja života. A svaki dan odugovlačenja, slabosti, raznih sporova ili prijedloga da se 'pacifira' agresor, samo znači da će više Ukrajinaca biti ubijeno", rekao je Zelenskij.

U srijedu su ga razljutili prijedlozi o ustupcima Kijeva za postizanje mira, rekavši da ideja odiše pokušajima smirivanja nacističke Njemačke 1938. godine.

Ponovio je i pritužbe da svijet nije uspio potpuno izolirati ruski bankarski sustav, kao i da nije dovoljno brzo Ukrajini dostavio teško naoružanje.

4:00 Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je talijanskom premijeru Mariju Draghiju u telefonskom razgvoru u četvrtak da je Rusija spremna pomoći umanjiti problem međunarodne prehrambene krize samo u slučaju da zapad ukloni sankcije, kaže Kremlj.

"Vladimir Putin naglasio je da je Ruska Federacija spremna uvelike doprinijeti rješavanju prehrambene krize putem izvoza žitarica i gnojiva, ako se politički motivirana ograničenja koje je zapad nametnuo uklone", kaže se u izjavi Kremlja.

Ukrajina je ruski zahtjev nazvala "ucjenom", a britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss u četvrtak je kazala da Putin "pokušava ucijeniti svijet" koristeći prehrambenu krizu, nastalu zbog njegova rata u Ukrajini, kao oružje.

At a most pivotal moment in Ukraine's history, honored to be hosting @ZelenskyyUa (virtually) @Stanford tomorrow.