Rat u Ukrajini traje 124. dan. NATO drastično povećava broj vojnika za brzi odgovor. G7 raspravlja o novim sanckijama protiv Rusije, na udaru su cijene nafte, zlato, oružje i carina. SAD šalje još oružja Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:39 Na društvenim mrežama šire se jezivi videozapisi i fotografije trgovačkog centra u plamenu.

⚡️According to the preliminary information as the result of a missile strike in #Kremenchuk, about 20 wounded, 9 of them are in critical condition. The death of 2 people has been confirmed.



📰Kirill Timoshenko, deputy head of the office of the president of #Ukraine pic.twitter.com/ECLNWHg18l