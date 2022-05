Danas je 83. dan rata u Ukrajini. Finski parlament odobrio je učlanjenje zemlje u NATO, Švedska je zahtjev već potpisala. Stali su mirovni pregovori Ukrajine i Rusije.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:24 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao "dug i smislen" telefonski razgovor s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o ratu u Ukrajini. Pokrenuli su pitanje opskrbe gorivom u Ukrajini.

"Također smo razgovarali o potpori obrane iz Francuske, pripremi 6. paketa sankcija, mogućim načinima izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Održali smo sadržajnu raspravu o našem zahtjevu za status kandidata za članstvo u EU", objavio je Zelenski na Twitteru.

18:22 SAD predlaže da EU uvede tarifu na rusku naftu umjesto embarga, prenosi Ruters pozivajući se na američke dužnosnike.

18:12 Europska unija će nastaviti pomagati u vojnoj opremi Ukrajinu, čije snage nanose teške gubitke Rusiji, koja je prije više od dva mjeseca započela invaziju na tu zemlju, izjavio je u utorak visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

"Ne bih se usudio iznositi pretpostavke koliko Rusija može izdržati, ali ako je istina da je izgubila 15 posto svojih vojnika od početka rata, to je onda svjetski rekord u gubicima vojske koja vrši invaziju na drugu zemlju", rekao je Borrell nakon sastanka ministara obrane država članica EU-a.

Borrell je dodao da Europska unija neće dopustiti da Ukrajina ostane bez vojne opreme.

Putem video-veze europskim ministrima se obratio ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov, koji ih je izvijestio o najnovijem razvoju događaja.

Hrvatski ministar obrane Mario Banožić rekao je da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini, novčano i diplomatski, kako je rekao i premijer Andrej Plenković tijekom nedavnog posjeta Kijevu.

17:25 Najmanje sedam autobusa s ukrajinskim borcima koji su se predali napustilo je opkoljenu čeličanu Azovstal u ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju u pratnji proruskih oružanih snaga, javlja Reuters.

Čini se da neki od ukrajinskih boraca koji su prevoženi nisu bili ranjeni, tvrdi svjedok.

16:30 Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan rekao je da šalju najveći tim u svojoj povijesti da istražuje navodne ratne zločine u Ukrajini. Navodno će uključivati ​​42 istražitelja, forenzičara i pomoćno osoblje.

