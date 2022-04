U tijeku je 51. dan ruske invazije na Ukrajinu. Za danas je najavljeno otvaranje devet humanitarnih koridora, ali civili i dalje stradavaju. Rusija i dalje prijeti - što zbog ulaska nekih zemalja u NATO, što zbog ukrajinskih "provokacija".

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:53 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi sve zemlje svijeta trebale biti spremne na uporabu taktičkog nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini. Više o tome pročitajte >>OVDJE.

17:52 Iz Ukrajine je danas evakuirano 2864 osoba, rekla je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. Ta brojka uključuje i 363 osobe koje su koristile vlastite načine prijevoza kako bi pobjegle iz Mariupolja. Među evakuiranima je 370 ljudi iz regije Lugansk na istoku i 2131 osoba iz gradova u regiji Zaporižja.

17:44 Rusko ministarstvo vanjskih poslova naredilo je 18 diplomata Europske unije da napuste zemlju.

Uzvratni potez uslijedio je nakon što je EU proglasila 19 ruskih diplomata personama non grata zbog "sudjelovanja u aktivnostima suprotnim njihovom diplomatskom statusu" i naredila im da napuste svoju zemlju domaćina - Belgiju, piše The Guardian.

17:37 Ukrajina tvrdi da je kapetan Moskve poginuo u eksploziji koja se dogodila na brodu koji je potonuo u četvrtak. Anton Heraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, rekao je: "Kapetan 1. ranga, zapovjednik krstarice Moskva Crnomorske flote Anton Kuprin poginuo je tijekom eksplozije i požara na brodu". Radi se o kapetanu koji je dao zapovijed za bombardiranje Zmijskog otoka.

