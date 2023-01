Plan britanske vize za privlačenje ulaganja koristilo je 10 ruskih oligarha koji su stavljeni pod sankcije kako bi dobili boravište.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:25 Vjačeslav Volodin, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, predložio je uvođenje strožih kaznih za ljude koji kritiziraju invaziju Moskve na Ukrajinu, piše Sky News.

Onima koji diskreditiraju ruske oružane snage, rekao je Volodin, treba oduzeti svu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Trenutno je u Rusiji propisana samo novčana kazna za one koji govore protiv invazije koju Rusija naziva "specijalnom vojnom operacijom".

8:20 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u izvješću, Rusi sada vjerojatno koriste zatvornike kako bi zadovoljili potrebnu vojnu proizvodnju.

Ranije u studenom 2022., najveći ruski proizvođač UVZ rekao je da će zaposliti 250 zatvorenika nakon sastanka sa Saveznom kaznenom službom.

