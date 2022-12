Guverner Luganska Serhij Hajdaj kazao je kako su ukrajinske snage razorile središte zloglasne skupine Wagner. Prema novom izvješću glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, do sada je poginulo više od 94000 ruskih vojnika.

Objavljene nove procjene ruskih vojnih ubitaka

Dmitrij Peskov ponovio ciljeve "specijalne vojne operacije"

Ukrajinci navodno razorili sjedište Wagnera

8:35 Agencija Nexta objavila je na Twitteru kako je u Moskvi buknuo još jedan požar. Navodno je buknuo šoping-centar.

8:26 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je na Facebooku nove procjene ruskih vojnih gubitaka. Kako stoji u infografici, do sada je u ratu poginulo više od 94000 ruskih vojnika.

8:20 Sjedinjenim Državama je priorotet jačanje ukrajinske protuzračne obrane, rekao je u nedjelju navečer predsjednik Joe Biden, u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sve snažnije nastoji osigurati međunarodnu potporu svojoj zemlji koja je izložena ruskoj agresiji već 10 mjeseci.

Na istoku i jugu Ukrajine borbe ne jenjavaju, a zbog napada dronova i raketnih projektila na ključnu elektroenergetsku infrastrukturu, naročito u crnomorskoj luci Odesi, brojni Ukrajinci su bez grijanja i u mraku.

Za sada ni mirovni prigovori niti kraj najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata nisu na vidiku. Moskva taj sukob opisuje kao "specijanu vojnu operaciju", dok ga Ukrajina naziva neizazvanim činom agresije.

"Radimo s partnerima bez prestanka", rekao je Zelenski nakon razgovora s Bidenom i čelnicima Francuske i Turske, dodajući da od niza međunarodnih događanja koja se tiču stanja u Ukrajini sljedeći tjedan očekuje "neke rezultate".

8:15 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u novom izvješću, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je ciljeve "specijalne vojne operacije".

Rekao je da je jedan od glavnih ciljeva Rusije "zaštita" stanovnika Donbasa i jugoistočne Ukrajine, ali je kazao da ima još puno posla za "oslobađanje tih teritorija".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ngW6tfLdtw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E2XThQO2GD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 12, 2022



8:00 "Ukrajinske snage napale su sjedište ruske plaćeničke skupine Wagner", potvrdio je guverner Luganska Serhij Hajdaj.

Tijekom vikenda borbe su se intenzivirale u južnoj Ukrajini pri čemu je Rusija gađala Odesu, a Ukrajina bombardirala okupirani grad Melitopolj, piše BBC.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje navodno prikazuju razaranje sjedišta Wagnera.

Što se u Ukrajini događalo tijekom nedjelje možete pogledati >>OVDJE.