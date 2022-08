Petak je 170. dan rata u Ukrajini. Nuklearka Zaporižje ponovno je bila meta granatiranja. Ruska i ukrajinska strana optužuju jedna drugu za napad.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

7:45 Tijekom dana trebalo bi biti na brodove natovareno žito predviđeno za isporuku u Etiopiji. Ukupan broj brodova koji će isploviti iz zemlje prema dogovoru uz posredovanje UN-a je 14.

"Zahvaljujući Crnomorskoj inicijativi spremni smo utovariti više od 23.000 tona žitarica i izvesti ih u Etiopiju", rekao je ukrajinski ministar infrastrukture Oleksandr Kubrakov na Twitteru.

