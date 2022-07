Nedjelja je 137. dan rata u Ukrajini. Ukrajina brojni nove žrtve nakon raketiranja zgrade u Časiv Jaru. UN tvrdi da ukrajinske oružane snage snose veliki, a možda i podjednak udio krivnje za napad koji se dogodio u staračkom domu u Luhansku. Deseci starijih korisnika i osoba s invaliditetom bili su zarobljeni bez vode i struje, dva tjedna nakon što je Rusija je pokrenula invaziju.

8:54 Objavljeni su novi ruski gubitci. Ukrajinci tvrde da je od početka rata ubijeno 37300 ruskih vojnika, uništeno 1641 tenk, 3823 oklopna vozila, 217 aviona i 188 helikoptera.

The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.07 were approximately: #StandWithUkraine #StopRussiaNOW

8:36 Najmanje šest osoba je poginulo, a više od 30 ih je zarobljeno nakon što su ruske rakete Uragan pogodile peterokatnicu u ukrajinskoj regiji Doneck, srušivši zgradu, rekao je guverner regije.

Chasiv Yar, Donetsk region. Russians hit civilians with rockets. Several people died, there are now more than 30 people under the rubble.

This terrorism must be stopped.

Ukraine needs more heavy weapons.