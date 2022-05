Danas je 75. dan ruske invazije na Ukrajinu. Čelnici G7 nakon sastanka još su odlučniji u sankcioniranju Rusije i nadaju se da će novi paket sankcija zaustaviti ruskog predjednika Vladimira Putina. Sve više zemalja ponovno otvaraju veleposlanstva u Ukrajini, među njima i Hrvatska.

7:14 U Rusiji je započela parada u povodu Dana pobjede. Ljudi u Vladivostoku okupili su se na ulicama grada kako bi obilježili rusku pobjedu nad nacistima 1945. godine.

Rusija u ponedjeljak slavi 77. obljetnicu pobjede nad Hitlerovom Njemačkom, a predsjednik Vladimir Putin će održati dugo očekivani govor o događajima u ratu protiv Ukrajine. Na moskovskome Crvenom trgu održat će se vojna povorka u kojoj će sudjelovati oko 11. 000 vojnika. Bit će izloženi tenkovi i druga vojna oprema. Osam borbenih zrakoplova na nebu će oblikovati slovo "Z", što je službeni simbol ruske vojne operacije u Ukrajini. Kremlj svoju invaziju na Ukrajinu, koja je počela 24. veljače, naziva "posebnom vojnom operacijom". Nagađalo se da bi Putin mogao narediti opću ili djelomičnu mobilizaciju vojnika u ponedjeljak, iako je Kremlj to već odbacio kao "glupost". Za razliku od prijašnjih godina, događaju neće prisustvovati niti jedan predsjednik strane države.

