Uzbuna u Europi: Nikada nije bilo više slučajeva ove bolesti, a posljedice mogu biti užasne

Spolno prenosive bolesti u porastu su diljem Europe. Posebno je iznenađujući porast slučajeva sifilisa i gonoreje, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

U Europi je 2023. godine bilo gotovo 100.000 potvrđenih slučajeva gonoreje, što je povećanje od 31 posto u usporedbi s godinom ranije i više od 300 posto u usporedbi s 2014. Ovo je i najviša zabilježena stopa te bolesti u Europi otkako je 2009. godine ECDC započeo s nadzorom spolno prenosivih bolesti.

Taj porast primijećen je u različitim dobnim i demografskim skupinama, uključujući muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima te heteroseksualne muškarce i žene. Najveće stope među ženama bile su u dobnoj skupini od 20 do 24 godine, a to je ujedno i skupina s najvećim porastom u 2023. (46 %). Za muškarce su najviše stope zabilježene u dobnoj skupini od 25 do 34 godine. Ako se ne liječi, gonoreja može dovesti do značajnih zdravstvenih problema, poput upalne bolesti zdjelice i neplodnosti kod muškaraca i žena.

Agencija je također upozorila na sve veću prijetnju antimikrobne rezistencije kod gonoreje, s pojavom sojeva otpornih na lijekove koji trenutačne tretmane čine manje učinkovitima.

U porastu je i broj slučajeva sifilisa. U Europi je 2023. bilo 40.000 potvrđenih slučajeva, što je povećanje od 13 posto u usporedbi s 2022. i povećanje od 100 posto u usporedbi s 2014.

Sifilis je češći među muškarcima. Najveće stope zabilježene su među muškarcima u dobi od 25 do 34 godine. Većina slučajeva sifilisa (72 %) zabilježena je kod homoseksualnih muškaraca. Ipak, u usporedbi s 2022., stope sifilisa porasle su među ženama svih dobnih skupina. Neliječeni sifilis može uzrokovati dugotrajne komplikacije na srcu i živčanom sustavu, a ako trudnica ima neliječeni sifilis, beba može pretrpjeti teške komplikacije.

Unatoč usporavanju porasta prijava klamidije u 2023. ona ostaje najčešće prijavljivana bakterijska spolno prenosiva bolest u Europi. U 2023. bilo je više od 230.000 prijavljenih slučajeva, što predstavlja porast od 13 posto u usporedbi s 2014. godinom. Infekcija i dalje nerazmjerno pogađa mlade ljude, s najvišim stopama među ženama u dobi od 20 do 24 godine.

Novi podaci potvrđuju trend porasta već viđen 2022. godine, kada su slučajevi gonoreje i sifilisa porasli za 48 posto, odnosno 34 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Postoji nekoliko hipoteza o tome zašto su se povećali slučajevi spolno prenosivih bolesti. Za dio povećanja zaslužno je više testiranja, ali promjene u seksualnom rizičnom ponašanju, poput manje upotrebe kondoma, također bi mogle igrati ulogu u trendu.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za Europu prošle je godine pozvala na uzbunu zbog pada upotrebe kondoma među tinejdžerima u Europi, što povećava rizik od spolno prenosivih infekcija i neželjenih trudnoća.

ECDC je rekao da ovi nalazi naglašavaju "hitnu potrebu za povećanom javnom svijesti, prevencijom, testiranjem i naporima u liječenju kako bi se riješio ovaj rastući problem javnog zdravlja".

