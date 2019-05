Rakete iz Gaze ubile su troje ljudi u izraelskim gradovima, dok je pet palestinskih militanata ubijeno u nedjelju u sve žešćom prekograničnim sukobima koji su naveli Izrael da ponovno posegne za napadima na istaknute Hamasove zapovjednike.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da nastavi sa silovitim napadima na militante Hamasa i Islamskog džihada, u najozbiljnijim sukobima od studenog prošle godine.

Hamas i Islamski džihad od subote su ispalili više od 600 raketa na izraelska sela i gradove, priopćila je vojska koja je odgovorila tenkovskim granatama i zračnim udarima na oko 220 meta u Gazi. Željezni štit (Iron Dome) presreo je 150 raketa, dok je 35 raketa palo na naseljena područja pri čemu su poginule tri osobe.

