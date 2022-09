Od jutra traju pretresi stanova, prostorija i klubova zloglasnih Hells Anglesa.

1300 pripadnika specijalnih policijskih snaga u četiri njemačke savezne pokrajine, u koordiniranoj je akciji u 6 ujutro upalo u 45 prostorija povezanih s djelovanjem zloglasne motorističke skupine "Hells Angels", koja je u Njemačkoj zabranjena od 2012. godine.

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Iris Spranger izdala je zabranu za berlinsku lokalnu skupinu "Hells Angels Motorcycle Club Berlin Central" zbog kriminalnih aktivnosti, a imovina njihovog kluba je zaplijenjena, javljaju njemački mediji.

U Berlinu, Brandenburgu, Saskoj i Saskoj-Anhaltu pretraženi su stanovi, klubovi i druge prostorije koje koriste članovi skupine, a istragom su obuhvaćene 42 osobe, rekla je glasnogovornica policije.

"Na snazi je zabrana distribuiranja i javnog korištenja simbola udruge i svih njezinih skupina za podršku", kazala je Spranger. Skupina ima nekoliko "podružnica" simpatizera, koje su sve zabranjene, naglasila je ministrica.

Lokalnu grupu "Hells Angels Berlin City" zabranio je još 2012. bivši ministar unutarnjih poslova Frank Henkel. Tadašnji vođa skupine Kadir Padir još uvijek je u zatvoru zbog umiješanosti u ubojstvo u kladionici. Zabrana je izdana 30. svibnja 2012., a pravomoćna je postala 2020. godine.

The city state of #Berlin just dealt a blow to organized crime, by banning the '#HellsAngels Motorcycle Club Berlin Central'. A large-scale #police operation against the gang commenced early this morning. #Germanyhttps://t.co/yW3O24yMZZ