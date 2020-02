Devetogodišnjem dječaku iz Australije, čije su suze ganule svijet, ostvarila se želja da izađe na teren s australskom ragbi ekipom.

Quaden Bayles, devetogodišnji dječak iz Australije koji boluje od poremećaja rasta kosti, dirnuo je srca mnogih nakon što je njegova majka na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj je dječak potresen i plače zbog zlostavljanja koje svakodnevno proživljava u školi. Snimka je postala viralna, a Quadenu su se zato javile brojne slavne osobe širom svijeta, uključujući i njegov omiljeni ragbi tim iz Australije.

Australski ragbijaši dječaku su odlučili ispuniti želju, pa je tako u subotu izašao s njima na teren i otvorio utakmicu, piše BBC. Quadenova majka rekla je da dječak oduvijek mašta o tome da bude zvijezda ragbi lige.

Držeći ruku kapetana momčadi Joela Thompsona, Quaden je ragbijaše izveo na teren uz glasno navijanje navijača, a zatim je pozirao s igračima, prije nego što je loptu predao sucu.

Dječakova majka Yarraka Bayles rekla je novinarima da je Quadenu ovo najbolji dan u životu. ''Najgori dan pretvorio se u najbolji dan njegova života'', rekla je.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6