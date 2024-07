Htjela se vratiti kući pa ostala zaglavljena u zračnoj luci zbog jednog detalja: "To je samo centimetar. Plakala sam"

Putnica je morala ostati na Tajlandu duže nego što je planiralanakon što joj je zabranjen povratak u London zbog navodnog male poderotine na putovnici.

Rosie Viscomi (27) iz Norfolka rekla je da je bila prisiljena propustiti svoj let iz Bangkoka za London preko Indije i Turske u četvrtak 4. srpnja nakon što su službenici aviokompanije ukazali na problem s njezinom putovnicom.

Viscomi je boravila na tajlandskom otoku Koh Pha-ngan od travnja nakon što je završila svoju kvalifikaciju za jogu u Indiji. Dok je bila tamo, učila je više o praksi joge dok je volontirala prije nego što je odlučila vratiti se kući.

Pročitajte i ovo Na najjužniji grad VIDEO Rasplamsava se sukob, stigao odgovor krvavu osvetu Izraela: Ispaljeni projektili, oglasile se sirene za uzbunu

Međutim, po dolasku u zračnu luku Suvarnabhumi u Bangkoku, dovedena je do suza nakon što su je odbili primiti zbog jednocentimetarske poderotine na stranici s fotografijom u njenoj putovnici, izvijestio je Daily Mail.

Rekli su joj da joj je viza istekla, što znači da je trenutno ilegalno u zemlji – iako je tvrdila da je produžila svoju vizu samo nekoliko dana prije. U panici i strahu od uhićenja, javila se tajlandskom uredu za imigraciju i britanskoj ambasadi da bi organizirala svoj siguran povratak kući, ali taj proces ju je dosad koštao stotine funti.

"Kada sam krenula na let u četvrtak, rekli su mi: 'Nećete nigdje s tim', referirajući se na malu poderotinu u mojoj putovnici. Rekli su mi da me Indija neće pustiti i da trebam rezervirati direktan let iz Bangkoka za London", ispričala je.

"Nije bilo nikakvih problema s putovanjem do sada. Imala sam poderotinu na putovnici kada sam došla ovdje, nisam sigurna je li se povećala, nije tako loše. To je centimetar na glavnoj stranici gdje je moja slika. Bila sam u Americi i na Jamajci s njom i bilo je u redu. Propustila sam let koji je koštao oko 370 funti. Morala sam aplicirati za hitne dokumente i samo se molim da mogu sada vratiti", dodala je.

Pročitajte i ovo Završio u zatvoru Policija u lovu na pijane vozače: Jedan pokušao pobjeći s obitelji, pronađeni u šumi

Nije imala još novca, a ovaj dodatni trošak nije planirala.

"Moja 60-dnevna viza za Tajland je istekla pa sam morala otići na granicu s Kambodžom da produžim vizu. Sve je bilo u redu, a onda su mi na aerodromu rekli da nisam dobila prave pečate i da sam ilegalno ovdje", prisjetila se.

Od tada je potrošila stotine funti da bi pokrila troškove novog leta i dobila nove hitne putne dokumente koji joj omogućuju povratak kući te je rezervirala novi let iz Bangkoka za London.

"To je vrlo zastrašujuće. Nisam znala što da radim. Nisam znala hoće li me uhititi jer nemam pravi pečat. Ima toliko komplikacija, bila sam na imigraciji i plakala, a svi su govorili da ne mogu ništa učiniti. Mislila sam da imam sve prave vize. Nisam shvatila da imam krivi pečat, ionako me ne bi pustili zbog poderotine na putovnici", rekla je.

"Samo želim ići kući. Čini se da se stalno pojavljuju novi problemi. To je stvarno stresno. Nikada nisam mislila da će mi poderotina biti toliki problem. Sve je ovo dodatni trošak, a trenutno ne radim", napomenula je.

Pročitajte i ovo predsjednička utrka Trump ispalio kanonadu uvreda: "Okrenula se na njega kao pas. Luda je k'o stjenica!"

O svemu se oglasila i kompanije IndiGo Airlines.

"Dana 4. srpnja 2024., strani državljanin, koji je letio na letu IndiGo 6E1054 iz Bangkoka za Delhi, nije mogao ukrcati se, jer je njegova putovnica bila oštećena. IndiGo je slijedio smjernice regulatornih tijela i ponudio potrebnu pomoć putniku. Putnicima se savjetuje da se upoznaju s takvim smjernicama, koje se mogu razlikovati od zemlje do zemlje", rekao je glasnogovornik.