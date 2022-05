Rusija se priprema za Dan pobjede 9. svibnja, veliki nacionalni događaj kojim se u toj zemlji obilježava kraj Drugog svjetskog rata i pobjeda nad Njemačkom.

Ove se godine obilježava 77. godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu pa je Rusija organizirala probe velike parade na moskovskim ulicama.

Nuklearne rakete kotrljale su se kroz moskovski Crveni trg kao jezivo upozorenje Zapadu dok istovremeno traje ruska invazija na Ukrajinu.

Moćno i precizno oružje

Na generalnoj probi parade za Dan pobjede viđena je, među ostalim, termonuklearna balistička raketa RS-24 Jars za koju stručnjaci kažu kako može nositi do deset nuklearnih glava.

Interkontinentalno oružje koje je teško gotovo 50 tona, može putovati i do 24 500 kilometara na sat te je sposobno pogoditi ciljeve udaljene i do 12 000 kilometara. To znači da bi oružje moglo dobaciti do Londona ili čak New Yorka za nekoliko minuta.

Vojnici su se razmahivali puškama i ruskim zastavama, dok je osam lovaca MiG-29 proletjelo oblikujući slovo "Z" u zraku. Oružje za masovno uništenje pratilo je i nekoliko bacača raketa Iskander-M tijekom probe za godišnji događaj.