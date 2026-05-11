Putin otkrio jednu osobu s kojom pristaje razgovarati o završetku rata: Njegov prijedlog izazvao veliku pomutnju u europskoj vladi

Prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder posreduje između Moskve i Kijeva ponovno je otvorio podjele unutar njemačke koalicijske vlade.

Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je ranije rekao da je za njega najpoželjnija figura s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar.

Rasprava je razotkrila dugotrajne prijepore oko politike prema Rusiji unutar njemačke koalicijske vlade CDU-a i SPD-a, koju vodi kancelar Friedrich Merz. Njegov konzervativni CDU zauzeo je proukrajinski stav, dok su dijelovi lijevog centra, odnosno SPD-a, i dalje otvoreniji za razgovore s Moskvom bez prethodnih uvjeta.

"Svaki prijedlog mora se ozbiljno razmotriti u smislu njegove vjerodostojnosti", rekao je Adis Ahmetović, glasnogovornik SPD-a za vanjske poslove, čija je politička karijera, kao i Schröderova, počela u Hannoveru.

Europa mora osigurati mjesto za pregovaračkim stolom, umjesto da odluke o Ukrajini i europskoj sigurnosti prepusti samo Washingtonu i Moskvi, ustvrdio je. Dodao je da uključivanje Schrödera, ako bude potrebno, "ne bi trebalo kategorički isključiti".

Schröder, bivši kancelar iz redova SPD-a od 1998. do 2005., njegovao je bliske veze s Vladimirom Putinom, a poslije je preuzeo visoke funkcije u ruskim državnim energetskim kompanijama. Već se pokušao nametnuti kao posrednik nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

Unutar lijevog krila SPD-a Putinov je prijedlog naišao na određenu potporu. "Pozdravljam svaku inicijativu koja bi mogla pomoći u okončanju rata", rekao je Ralf Stegner, političar SPD-a zadužen za vanjske poslove.

Međutim, prijedlog je izazvao oštre kritike iz CDU-a. "Smatram malo vjerojatnim da bi Ukrajina prihvatila kao posrednika nekoga koga je plaćala ruska strana", rekao je za Euroactiv Johannes Volkmann, član odbora za vanjske poslove iz CDU-a.

"Nevjerojatno je koliko je malo potrebno, nakon svih laži i obmana Putinova režima, da se ponovno rasplamsa rasprava o navodnoj spremnosti Moskve na mir", poručio je Volkmann.

"Malo je znakova da Putin odustaje od svojih imperijalističkih ratnih ciljeva", rekao je, tvrdeći da je snažnija vojna potpora Kijevu i dalje jedini način da se izvrši pritisak na Kremlj.

S tom se procjenom slaže i socijaldemokrat Michael Roth, bivši državni ministar u ministarstvu vanjskih poslova. On Putinov prijedlog vidi samo kao pokušaj sijanja sumnje i razdora na Zapadu, uz istodobno prebacivanje odgovornosti s Moskve.

"Pregovori ne propadaju zato što Ukrajini, Europskoj uniji ili Zapadu nedostaje volje", rekao je Roth. "Propadaju zbog Putina", dodao je, upozorivši da se ne smije upasti u zamku Kremlja. "Od političara koji hvale diplomaciju očekujem da prozru Putinovu predstavu".

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas komentirala je u ponedjeljak da ne bi bilo mudro dopustiti Rusiji da bira pregovarača Europske unije. Ustvrdila je da je Schröder djelovao kao "visokorangirani lobist" za ruske državne kompanije.

"Jasno je zašto ga Putin želi" ondje, rekla je Kallas, upozorivši da bi Schröder zapravo sjedio s obje strane stola.