Rusi su otvorili vrata ostanku predsjednika Vladimira Putina na vlasti do 2036. godine glasajući na jučerašnjem referendumu u velikoj većini za reformski paket koji će omogućiti da se on još dva puta natječe za mandat predsjednika, dok kritičari upozoravaju da je ishod referenduma lažiran.

Službeni rezultati, nakon više od 90 posto prebrojanih glasova birača, pokazuju da je bivši dužnosnik KGB-a koji vlada Rusijom više od dva desetljeća kao predsjednik ili premijer, lako osvojio pravo da se natječe za još dva predsjednička mandata. To znači da može ostati predsjednik još više od 16 godina.

Središnje izborno povjerenstvo objavilo je da je skoro 78 posto glasača poduprlo predložene promjene ustava, a da je 21 posto glasalo protiv.

Čelnica povjerenstva Ella Pamfilova kazala je da je glasanje bilo transparentno i da su dužnosnici napravili sve kako bi osigurali njegovo pravilno odvijanje.

Suprotnog je mišljenja oporbeni političar Aleksej Navalni koji je glasanje nazvao nelegitimnom i nelegalnom predstavom koja je imala za cilj legalizirati Putinov doživotni ostanak na mjestu predsjednika.

"Nikada nećemo priznati rezultat", rekao je Navalni obraćajući se putem videa svojim pristašama.

On je poručio da oporba za sada neće prosvjedovati zbog opasnosti od pandemije koronavirusa, no da će to napraviti u velikim brojkama najesen budu li njezini kandidati blokirani u sudjelovanju na regionalnim izborima ili njihovi rezultati budu falsificirani.

"Ono od čega gospodin Putin najviše strahuje jest ulica", kazao je Navalni. "On neće otići dok ne počnemo izlaziti na ulice u stotinama tisuća i milijunima", dodao je.

Rusi su bili ohrabreni podržati Putinov paket reformi za ostanak na vlasti, koji kritičari nazivaju ustavnim udarom, uz nagrade u kojima su se nudili stanovi te isticanjem drugih ustavnih amandmana koji su se odnosili na zaštitu mirovina ili zabranu istospolnih brakova.

Nudile su se i jednokratne uplate po Putinovu nalogu poput 10.000 rublji (140 dolara) za ljude s djecom, u srijedu, zadnjeg dana izlaska na birališta, tijekom referenduma koji se odvijao sedam dana kako bi se izbjeglo širenje koronavirusa.

Moskovljanin Mikhail Volkov kazao je da je glasao za reforme. "Trebamo radikalne promjene i ja sam za njih", kazao je.

Drugi su bili manje entuzijastični.

"Nisam čitala o amandmanima, da budem iskrena. Koji je cilj glasanja ako su već odlučili za tebe. Tako je to u našoj zemlji, pročitaj nešto i glasaj. Glasala sam", kazala je.

Na birališta je izišlo 65 posto biračkog tijela, objavili su izborni dužnosnici.

Putin (67) već je sada najdugovječniji na vlasti čelnik moderne Rusije od sovjetskog diktatora Josifa Staljina, a potpora ustavnim reformama na referendumu donosi mu mogućnost da nakon završrtka postojećeg mandata 2024. provede još dva šestogodišnja mandata na predsjedničkoj dužnosti.

On sam kazao je da još nije odlučio o svojoj budućnosti. Njegovi kritičari, koji Putina uspoređuju s carem, kažu da su sigurni da će se kandidirati ponovno, no analitičari kažu kako želi ostaviti otvorene sve opcije.

Prema istraživanju agencije Levada, potpora od 60 posto koju uživa među građanima ostaje i dalje visoka, no ipak je bitno manja nego na njegovu vrhuncu, kada je uživao potporu 90 posto građana.

Nevladina organizacija za nadzor izbora Golos, navela je u svom izvješću brojne neregularnosti prilikom glasanja i kazala da neće moći potvrditi rezultat kao legitiman.