Došlo je do pucnjave u školi u američkoj saveznoj državi Colorado u kojoj su ozlijeđene najmanje dvije osobe.

Najmanje dvoje učenika je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u američkoj državi Colorado, potvrdile su lokalne vlasti. Pucnjava se dogodila u školi u Highland Ranchu, predgrađu Denvera, oko 13:53 po lokalnom vremenu.

Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene, a još uvijek traje potraga za trećim napadačem, javljaju američki mediji.

Whole group of swat officers heading up the hill. I’m at 630 Plaza down the hill from the school @DenverChannel pic.twitter.com/tIJL3Bt44X