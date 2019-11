Najmanje četvero je mrtvih i više je ozlijeđenih u pucnjavi do koje je došlo na zabavi povodom Noći vještica u mjestu Orinda u Kaliforniji u četvrtak navečer.

Prema neslužbenim podacima, svjedoci su na mjestu događaja vidjeli krupnijeg crnca s narančastom kapuljačom koji puca prema gostima na zabavi iz automatske puške, a potom bježi. Policija je izašla na dojavu o pucnjavi u 22:45 po lokalnom vremenu.

"Policijska uprava Orinda i šerif okruga Costa Costa rade na pucnjavi u Orindi. Istraga je u tijeku, a više detalja bit će poznato uskoro", napisali su na Twitteru.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later.