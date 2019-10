Francuska policija uhitila je muškarca osumnjičenog za pucnjavu ispred džamije u mjestu Bayonne, na jugozapadu Francuske.

U pucnjavi su ozlijeđene dvije osobe, javlja Daily Mail.

Osumnjičeni muškarac uhićen je u svom domu. Daily Mail javlja da je muškarac u osamdesetim godinama.

Pucnjava se dogodila oko 15 sati, a lokalni mediji izvijestili su da se čula eksplozija kao posljedica zapaljenog benzina. Muškarac je pokušao zapaliti vrata džamije, no iznenadila su ga dva starija muškarca koja su ozlijeđena u pucnjavi.

Le Parisien javlja kako su muškarci u dobi od 74 i 78 godina teško ozlijeđeni i hospitalizirani.

Napadač je prije bijega zapalio jedan automobil, ali ga je kod kuće kasnije ulovila policija, objavila je pirinejsko-atlantska prefektura.

Napadač je u mladosti pohađao vojnu akademiji, a 2015. godine bio je na izbornoj listi Nacionalne fronte, bivše stranke Marine Le Pen.

Marine Le Pen, osudila je napad na Twitteru napisavši kako je to "neizreciv čin apsolutno suprotan svim vrijednostima našeg pokreta".

Ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner reagirao je na Twitteru izrazivši "solidarnost i podršku muslimanskoj zajednici".

Les faits commis à la mosquée de #Bayonne émeuvent et indignent chacun d’entre nous.

Mes premières pensées vont aux blessés et à leurs proches.

Solidarité et soutien à la communauté musulmane dont je mesure le choc et l’effroi.