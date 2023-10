VIDEO Pucnjava u bolnici: Dvoje ranjenih, napadač pobjegao pa uzeo taoca u pošti, objavljena fotografija

Dvije su osobe ozlijeđene, liječnik i pacijent, u pucnjavi koja se dogodila u bolnici u japanskom gradu Toda.

Osumnjičeni je motociklom pobjegao u susjedni grad Warabi i navodno je uzeo taoca u poštanskom uredu, objavio je grad na svom službenoj stranici te dodao da je osumnjičeni srednje građe i da je u 40-ima ili 50-ima.

Objekti u blizini su zatvoreni te policija osigurava mjesto događaja, piše BBC.

