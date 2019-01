U Beogradu je u subotu navečer održan sedmi prosvjedni skup „Jedan od pet milijuna“ s kojeg je zatraženo povlačenje s vlasti srbijanskog predsjednika Aleksandara Vučića, a prosvjedi su održani i u još nekoliko srbijanskih gradova Novom Sadu, Nišu, Zaječaru, Šapcu i Čačku, Kragujevcu, Prokuplju, Gornjem Milanovcu, Somboru.

Glumci Branislav Trifunović i Nikola Kojo poručili su pred tisućama okupljenih građana da je zahtjev sudionika prosvjeda ostavka predsjednika Srbije i uspostava sustava u državi u kojemu će građani moći kontrolirati vlast i smijeniti je ako budu nezadovoljni njezinim radom.

Od oporbe je zatraženo da "zasluži povjerenje građana“, a potom uspostavi sustav u kome građani "ne trebaju birati vlast nego službenike“ i "servis za narod“. "Hoćemo da nam napišete kako ćemo vas kontrolirati i kako ćemo vas smijeniti", poručio je glumac Branislav Trifunović s oporbenog skupa u središtu Beograda i rekao kako je ovo posljednji put put da se građani ovako bore za institucije, jer u suprotnom Srbije neće biti.

Njegov kolega Nikola Kojo poručio je predsjedniku Srbije da je on cilj prosvjednika i pozvao ga da se povuče s vlasti jer je, kako je ustvrdio, suspendirao pravo i pravdu.

"Aleksandre Vučiću, ovo je kraj. Izvršio si svoj blitzkrieg, atak na kapital i resurse ovog naroda, vrhunski si uradio taj posao“, rekao je Kojo, optužujući Vučića da je suspendirao "pravo i pravdu i pogasio sve institucije“.

"Koristio si naš nedostatak hrabrosti da se odupremo toj hajdučiji... Zaigrao si se Aleksandre, ne plaćamo te da nas vrijeđaš i ponižavaš i nazivaš bagrom, ne plaćamo te da budeš i sudac i tužitelj i izbornik", rekao je Kojo, sugerirajući Vučiću da ne misli kako su "zahtjevi besmisleni“.

"Jedini i pravi cilj si ti. Pozivamo te da abdiciraš, kralju svega što ti pada na pamet, abdiciraj, samozvani, i imaćeš olakotne okolnosti", citirali su beogradski mediji Koju, koji je naglasio kako je posljednji cilj "ići do kraja, do blokade“ i neplaćanja svega i svačega“. "Do građanske neposlušnosti", rekao je Kojo.

Tijekom prosvjednog mimohoda kolona se zaustavila ispred zgrade Radio-televizije Srbije, zahtijevajući da se predstavnici organizatora prosvjeda sastanku s čelnicima nacionalne televizije od koje traže da, kao javni servis svih građana, dosljedno poštuje slobodu medija i profesionalno izvješćuje o prosvjedima i djelovanju oporbe.

Ispred zgrade RTS pročitan je i apel skupine od 105 profesora i suradnika Filozofskog fakulteta u Beogradu, kojim su podržali građanske prosvjede protiv aktualne vlasti u Srbiji.

U pismu javnosti profesori Filozofskog fakulteta naglašavaju kako u ponašanju vlasti prepoznaju "brojne znake diktature“, te da su „građanima ukinute političke, ekonomske i kulturne slobode koje su temelj modernih europskih demokracija“.

Na kraju prosvjeda s kamiona, koji kolonu prati s ozvučenjem, puštene su ljevičarske revolucionarne pjesme "Aj Carmela“ i "Bela ciao“ i upaljene su baklje. Idući prosvjed zakazan je za subotu 26. siječnja.

Prvi skup građana i prosvjedni mimohod organiziran je u Beogradu 8. prosinca pod nazivom "Stop krvavim košuljama“ kao izraz bunta zbog premlaćivanja predsjednika Ljevice Srbije Borka Stefanovića uoči tribine oporbe u Kruševcu.

Nakon što je srbijanski predsjednik poslije tog skupa poručio da na ulice"može izaći i pet milijuna ljudi“, on neće udovoljiti njihovim zahtjevima, te da "mogu dobiti samo izbore", prosvjedi su nastavili pod sloganom „Jedan od pet milijuna“, šireći se iz vikenda u vikend i na druge gradove u Srbiji. (Hina)