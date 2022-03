U Beogradu je održana povorka podrške Rusiji. Sudjelovalo je desetak automobila koji su vozili do ruskog veleposlanstva, a nosili su zastave Rusije, Srbije te separatističkih pokrajina u Ukrajini.

Nekoliko desetaka automobila sudjelovalo je u nedjelju u vožnji potpore Rusiji u Beogradu, a povorka vozila s izvješenim zastavama Rusije, Srbije i samoproglašenih proruskih republika DNR i LNR završila je ispred veleposlanstva Ruske Federacije.

Skup nije bio službeno prijavljen, pozivi su upućeni na društvenim mrežama, ali je policija regulirala promet kako bi se izbjegli zastoji na ulicama.

Na pojedinim automobilima je, uz zastave Rusije, Srbije, te dvije separatitističke regije na istoku Ukrajine, bilo nalijepljeno i slovo Z koje kao oznaku nose tenkovi i vojna vozila ruskih trupa od 24, veljače kad je počela invazija na Ukrajinu.

Prosvjedna vožnja podrške Rusiji okončana je bez incidenata.

Tijekom predizbornog skupa održanog u Titelu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na pad letjelice u Zagrebu.

"Vidim da opet pričaju kako trebamo biti dio NATO-a. Ja mislim da to ne treba biti tako. Mi imamo našu vojsku, i čuvat ćemo sami svoju zemlju i svoje nebo. Ja sam dobio uvjerenje iz vojnog vrha da bi nama bilo potrebno samo pet minuta da oborimo letjelicu, da nam se dogodilo ono što se zbilo u Zagrebu. Zato što danas imamo čime to učiniti. Imamo dežurne MiG-ove i sustave protuzračne obrane. Na to sam ponosan", poručio je Vučić.