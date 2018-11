U centar Varšave došlo između 100.000 i 200.000 ljudi. Značajan dio okupljenih izvikivao je rasističke parole i dizali transparente na kojima stoji "Bijela Europa!", "Izbjeglice van!"

Pojedini poljski vladini dužnosnici pristali su sudjelovati u zajedničkom maršu u organizaciji ekstremno desnih skupina u Varšavi kako bi obilježili Dan neovisnosti u toj zemlji.

Nakon objave Vlade da će neki njezini članovi sudjelovati u maršu u povodu Dana neovisnosti pojavila se bojazan da vladajuća stranka Pravo i pravda blagonaklono gleda na fašističke stavove, piše RT.

Od 2009. proslava poljskog Dana neovisnosti 11. studenog, istog dana kada je završio Prvi svjetski rat kapitulacijom Njemačke 1918., postala je okupljalište organizacija krajnje desnice iz cijele Europe, od kojih se neke javno nazivaju fašistima i nacistima. Lani se na tom skupu pojavilo oko 60 tisuća ljudi, dok je ove godine prema nekim procjenama u centar Varšave došlo između 100.000 i 200.000 ljudi, čime je ovaj marš postao najbrojnije okupljanje ekstremne desnice u svijetu.

Marš ekstremne desnice u Varšavi (Foto: AFP)

Značajan dio okupljenih izvikivao je rasističke parole i dizali transparente na kojima stoji "Bijela Europa!", "Izbjeglice van!", a na maršu su i pripadnici ekstremno desne poljske organizacije Nacionalni radikalni kamp koji zahtijevaju etnički homogenu Poljsku. Središnjim trgom vijore se na tisuće poljskih zastava, a zapaljene su i na tisuće baklji koje su inače zabranjene. Policija zbog njih nikoga ne sankcionira.

Gradonačelnik Varšave u posljednji je trenutak pokušao zabraniti skup, no odlukom suda on je ipak dopušten. Poljski državni vrh isprva se zalagao da se skup smije održati ukoliko na njemu ne bude spornih transparenata, no na kraju su pristali praktički sudjelovati u maršu. Oporba je bojkotirala marš.