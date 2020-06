Masovni prosvjedi u Americi nastavljuju se već šesti dan. U 40 gradova uveden je policijski sat. Mogu li se nemiri proširiti i što je u njihovoj pozadini, kazao je gost Dnevnika Nove TV prof. dr. sc. Zoran Kurelić.

Gnjev građana izazvala je smrt Georgea Floyda, koji je preminuo dok mu je policajac klečao na vratu, iako se on nije opirao uhićenju i ponavljao je da - ne može disati. Američki predsjednik Donald Trump od lokalnih vlasti traži agresivniju reakciju. Zato što nerede nisu spriječili, guvernere naziva slabićima.

No, borba američkog naroda protiv rasizma u svijetu nailazi na sve veću potporu. Mogu li se nemiri u SAD-u rasplamsati i utjedati na rezultate izbora te što je u njihovoj pozadini, kazao je prof. dr. sc. Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti.

"Ovo ubojstvo je snimljeno na takav način da je teško reći koje je od ubojstava crnaca zadnjih godina toliko dramatično. Zato što je snimljeno gotovo čitavih osam minuta i 46 sekundi u kojima mi vidimo na svoje oči na koji način čovjek izdiše. Dakle, zadnji dah čovjeka koji je molio milost i zazivao vlastitu majku", kazao je Kurelić.

"Kad počnu pljačke, počnu pucnjevi"

"To je nešto što pogađa svakoga tko to može odgledati u osam minuta i 46 sekundi. I zato je to tako jako odjeknulo. A to je samo jedan razlog. Drugi razlog je to što nitko od ljudi koji su ubili tog crnca nije bio priveden, nije bio uhićen. Tako da je revolt, eksplozija je podsjetila crnce da se može dogoditi nešto što se dogodilo s Rodneyjem Kingom 91./92., da zakaže cijeli pravosudni sustav. Dakle, ne samo da dođe do ubojstva nego da se onda ne procesuira ubojica ili da ih se procesuira i da na kraju budu oslobođeni", smatra.

Za rečenicu 'kad počnu pljačke, počnu pucnji' koju je tvitnuo predsjednik Donald Trump kaže kako se radi o poznatoj rečenici iz šezdesetih godina.

"Nju je šef policije u Miamiju izgovorio. Ona se rimuje i ne može se slučajno izgovoriti. Dobar dio ljudi tvrdi da nije to napravio s greškom nego je napravio to namjerno i da je napravio namjerno kako bi poslao svojim glasačima poruku da će biti izrazito čvrst i da će držati ovu poziciju koja je poprilično desno", kazao je Kurelić.

Antifa i anarhisti

Uz to, Trump je optužio za nasilje antifašističke grupe. Kurelić smatra da je jako je neobično fokus koji je okrenuo na antifu.

"Trump je tvitao da je protiv antife, ali on je rekao da su to anarhisti koji su kao antifa. Dakle, čak nije ni rekao izravno da se radi o antifi već da se radi o anarhistima", naveo je.

"Ta riječ anarhisti se stalno ponavlja. Fokus se pomiče od prosvjeda zbog toga što je ugušen crnac pred mobitelom, na to da se radi o organiziranoj demonstraciji u koju su se ubacili antiamerički elementi", kazao je.

"Mi iz Zagreba ne znamo koliko je uključeno anarhista, ali su ljudi s Floride i vidio sam gradonačelnika s Philadephije - rekao je da su pljačkali anarhisti. Ono što se vidi na kamerama je da pljačkaju relativno siromašni ljudi, da odnose lampe i cipele", opisao je Kurelić i dodao kako mu to ne izgleda kao organizirana ljevica.

"Izgleda mi to kao ljudi koji koji pljačkaju lampe i cipele. Ovo je zanimljivo pitanje - način na koji se fokus mijenja s izvornog revolta na nešto što to nije", objasnio je.

Utjecaj na izbore

Smatra kako ova događanja neće imati većeg utjecaja na Trumpa, sudeći po reakcijama iz cijelog svijeta.

"Ne utječe na Trumpa niti utječe na Amerikance, naročito jer oni ne znaju za te prosvjede i ne prate ih. Dramatičnije je da su se prosvjedi proširili na 75 gradova i na svih 50 država. Nema niti jednog dijela SAD-a gdje nema prosvjeda", navodi Kurelić.

"Uključio se i Barack Obama s izjavom da treba ovo nasilje razbijanja svesti na minimum i da treba to pretvoriti u pokret, mirovni pokret stalnih prosvjeda. Ovo je nešto što je ozbiljno i nešto što neće tako brzo proći", objasnio je.

U prosvjedima poginulo 63 ljudi

"Ovo podsjeća na Rodneyja Kinga i rane devedesete po mnogočemu. To je prvi slučaj kad je premlaćivanje jednog crnca bilo snimljeno. Neredi su nastali kad su ovi oslobođeni, četvorica policajaca koji su bili procesuirani za premlaćivanje Rodneyja Kinga su bili oslobođeni", kazao je Kurelić.

Dodao je da je tada počela pobuna. "U tim pobunama poginulo je 63 ljudi i bilo je ozlijeđeno više od 2300 ljudi. Kad se usporedi tih šest dana iz ranih devedesetih s onima koji su se do sada dogodili, to je još uvijek puno, puno gore po broju ranjenih i mrtvih nego tada. Ali ovaj prosvjed je puno dramatičniji, onaj je bio fokusiran na jedan grad. Tamo su došli marinci i ostali. Ovaj se proširio na cijelu Ameriku. Vidjet ćemo se hoće li se pretvoriti u nešto drugo", objasnio je.

Utjecaj na izbore

Prema anketi The Washington Posta i televizijske kuće ABC News, bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden od prošloga tjedna ima čak 10 posto prednosti u odnosu na Donalda Trumpa. Da se danas održavaju izbori, za Bidena bi na nacionalnoj razini glasalo čak 53 posto građana, a za Trumpa samo 43 posto.

"Izbori su daleko, početkom 11. mjeseca, svašta će se događati dotle. Ono što je sigurno - Trump neće ni jedne sekunde, jer to je potpuno protivno njegovom razumijevanju politike i stilu vođenja politike, neće pokušati pomiriti različite stavove nego ih dalje zaoštrava. Ovo optuživanje anarhista je dio tog zaoštravanja", objasnio je Kurelić.

"Danas je imao razgovor gdje je optužio guvernere da su slabići i da su bijednici i da im se cijeli svijet smije. On će zahtijevati veći okršaj s demonstrantima. Ono što postaje mantra je law and order, zakon i red. Predstavlja se kao predsjednik koji će osigurati mir i zaustaviti ove nemire. Tako da se fokus mijenja", smatra Kurelić.

"Nicksonu ni najmanje nisu škodile demonstracije pred izbore. On ih nije smirivao. Imao je katastrofalnu godinu, cijela godina je bila prepuna prosvjeda, on ih nije smirivao i kad je izašao na izbore, uopće mu to nije štetilo", naveo je.

"Ovo su ankete koje su sada napravljene, jako je dugo do izbora i vidjet ćemo što će biti", zaključio je Kurelić.

