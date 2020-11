Nizozemski novinar Daniel Verlaan uspio je u petak 'upasti' na povjerljivu video konferenciju ministara obrane EU-a.

Zaposlenik televizije RTL sastanku se priključio nakon što je nizozemska ministrica obrane slučajno na svojemu Twitteru objavila podatke o prijavi na video konferenciju. Vidno iznenađeni novinar koji prati područje tehnologije počeo je mahati čim je shvatio da je 'u nebranu grožđu', piše BBC.

"Dobro, znate li vi da ste upali na povjerljivu konferenciju?", upitao ga je Josep Borrell, šef vanjske politike EU-a.

"Da, da, ispričavam se, ja sam nizozemski novinar. Žao mi je što sam vam prekinuo konferenciju", rekao je Verlaan, dok su se prisutni ministri smijali. "Evo, odmah odlazim", kazao je brzo.

"Znate li da je ovo što činite kazneno djelo, ha?", upitao ga je Borrell, savjetujući mu da se "izlogira prije nego što mu na vrata pokuca policija".

Verlaan je sastanku pristupio pošto je nizozemska ministrica obrane Ank Bijleveld na Twitteru objavila fotografiju s adresom za prijavu i dio PIN koda.

Naime, nakon nekoliko pokušaja novinar RTL-a je uspio pogoditi PIN, s obzirom na to da je od pet brojeva u tvitu bilo napisano njih pet, objavile su novinske agencije.

Direktor Transparency Internationala EU-a Michiel van Hulten na Twitteru je objavio snimku incidenta uz komentar: "Verlaanovo hakiranje sastanka ministara obrane EU-a? Evo kako je izgledalo. Vrhunska komedija."

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt