Prijatelji su spasili psića od utapanja. Naime, bio je zarobljen u otpadu koji je posljedica velikih poplava koje su zahvatile Tursku.

Grupa prijatelja u turskom gradu Güzelkentu uočili su psa koji je bio zarobljen pod gomilom naplavljenog otpada nastaloj zbog velikih poplava. Zatim su napravili ljudski lanac i spasili ga od utapanja.

A group of friends in Güzelkent, Turkey spotted a puppy trapped among debris from heavy flooding – so they created a human chain to save it from drowning. pic.twitter.com/YnJ6fmQEiF