Bogata turska nasljednica, 28-godišnja Mina Basaran, i sedam njezinih prijateljica poginule su u nedjelju u padu privatnog aviona pri povratku s djevojačke zabave u Dubaiju uoči vjenčanja koje se trebalo održati idući mjesec.

Baš poput monogih mladenki, i turska bogatašica Mina Basaran na Instagramu je podijelila fotografije sa svoje djevojačke zabave koja se ovog vikenda održala u Dubaiju. Na posljednjoj objavljenoj fotografiji Mina i njezinih sedam prijateljica pozirale su u ogrtačima i sunčanim naočalama u luksuznom hotelu Royal Mirage.

UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV