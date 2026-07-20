Žena završila na hitnoj iz vrlo neobičnog razloga: Sve je krenulo od vjenčanja

Nova studija slučaja, objavljena u časopisu Oxford Medical Case Reports, donosi neobičnu priču o 65-godišnjoj ženi koja je bila toliko sretna nakon vjenčanja svoje kćeri da su liječnici mislili da ima srčani udar.

Tri dana nakon vjenčanja patila je od bolova u prsima i nedostatka daha. U početku, kada je potražila liječnički savjet zbog bolova u prsima, upućena je na hitnu pomoć. Ali njezini su testovi dali zbunjujuće rezultate, piše Science Alert.

Činilo se kao da je došlo do smanjenog dotoka krvi u njezino srce, a to je obično uzrokovano krvnim ugruškom. Ali takav ugrušak nije pronađen. Umjesto toga njezina lijeva klijetka pokazivala je čudno širenje, što je slabilo srce i narušavalo njegovu sposobnost učinkovitog pumpanja krvi po cijelom tijelu.

Koliko god čudno zvučalo, to je znak iznenadne sreće. Ako se odjednom pojavi previše sreće ili pozitivnog uzbuđenja, to može pretjerano opteretiti srce.

Naziv za ovaj sindrom je takotsubo kardiomiopatija (TTS), rijetko i zanemareno stanje koje je vrlo slično akutnom infarktu miokarda ili srčanom udaru.

Iako je reverzibilno, nije benigno i može biti opasno za život. TTS je uzrokovan intenzivnim emocionalnim iskustvima, bilo dobrim, poput vjenčanja, ili lošim, poput prekida veze.

Negativna verzija poznata je kao "sindrom slomljenog srca", a suprotno od njega je "sindrom sretnog srca", koji pokreće poplava pozitivnih emocija.

Istraživanja pokazuju da otprilike 1 do 3 posto pacijenata za koje se sumnja da imaju srčani udar, ali nemaju znakove ugruška u lijevoj klijetki, zapravo mogu patiti od TTS-a.

To je vrlo mali postotak, a kod sindroma sretnog srca postaje još manji. Samo oko četiri posto prijavljenih slučajeva TTS-a uzrokovano je pozitivnim emocijama.

TTS je prvi put dokumentiran tek 1983. godine u bolnici u Hirošimi u Japanu. Nazvan je po japanskim klopkama za hobotnice (takotsubo) jer pacijenti s tim stanjem imaju abnormalan oblik lijeve klijetke koja nalikuje tim keramičkim posudama.

Točni mehanizmi TTS-a nisu u potpunosti razjašnjeni, ali čini se da se ishodi na srce malo razlikuju ovisno o tome je li riječ o sindromu sretnog srca ili sindromu slomljenog srca.

Sindrom sretnog srca obično je povezan s povećanjem srednjeg ili bazalnog dijela lijeve klijetke, dok sindrom slomljenog srca ima drugačiji obrazac.

"Sindrom sretnog srca može se manifestirati blažim simptomima i imati bolje kratkoročne ishode, iako su potrebna dodatna istraživanja", dodali su autori studije.

Budući da su simptomi blagi, ovo se stanje ponekad previdi, iako njegove posljedice mogu biti opasne za život. Čini se da liječnici možda podcjenjuju koliko stresne mogu biti radost i sreća kada se doživljavaju u prekomjernim količinama.

"Kratkoročne i dugoročne komplikacije i smrtnost oba ova podtipa TTS-a su slične, iako je zabilježen veći postotak muškaraca koji su patili od 'sindroma sretnog srca' u usporedbi sa stopama 'sindroma slomljenog srca'", rekao je kardiolog John Madias s Medicinskog fakulteta u New Yorku.

U ovoj konkretnoj studiji slučaja, srce 65-godišnje žene oporavilo se i ona je nastavila normalno živjeti, pišu autori.