Pretučen srpski oporbeni vođa: "Krvnički su ga šutirali"

Lider srpske oporbene stranke Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ozlijeđen je u četvrtak naveče u tučnjavi u Beogradu koja je izbila nakon što je zatekao ljude koji su lijepili plakate protiv njega, priopćila je njegova stranka SSP.

Na društvenoj mreži X, Stranka slobode i pravde objavila je da je Đilas zajedno sa Đorđem Aleksićem (SSP) zatekao ljude koji su lijepili postere protiv njega, nakon čega je došlo do naguravanja i napada u kojem su obojica ozlijeđeni.

N1 Srbija piše da je na Hitnoj Đilasu snimljena glava zbog manjih nagnječenja, a ozlijeđena mu je i noga. Aleksić ima više hematoma.

Đilas je opisao što se dogodilo.

"Ta grupa koja je predvođena Lukom Petrovićem koji je inače gradski sekretar za investicije i koji je jedan od najvažnijih ljudi u SNS-u, preko kojeg idu svi poslovi, nas je napala, udarila više puta. To nije bila tuča - sigurno nismo nas dvojica došli da se tučemo sa njih deset", rekao je nakon pregleda Dragan Đilas.

"Pitali smo ih zašto lijepe plakate koji vrijeđaju, a za koje godinama tvrde da nisu njihovi, a kao što vidite, jesu njihovi i iza njih stoji Vučić i ta organizirana kriminalna organizacija.

Luka Petrović mi je rekao da sam lopov i da zbog toga lijepe i udario me prvi put. Udarili su me više puta. Branili smo se koliko smo mogli, na kraju su me oborili. Đorđe je pokušao da me zaštiti, njega su više udarali nego mene. Kad se stvar završila oni su otrčali niz ulicu", navodi Đilas.

Đorđe Aleksić je ispričao da su na podu Đilasa "krvnički šutirali".

Banditi koji lepe plakate tuku Dragana Đilasa… pic.twitter.com/CFFIOY9naZ — Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) December 19, 2024

Potpredsjednica stranke Marinika Tepić objavila je da su njega i člana stranke Đorđa Aleksića šutirali po leđima i potiljku. I ona kaže da je napad predvodio Luka Petrović, gradski tajnik za investicije.

Tepić je prozvala i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića: "Kukavice bijedna! Danju glumiš sveca, a noću šalješ batinaše da razbijaju glave", objavila je na X-u.