Provokacija ili ne, činjenica je da Dodik slavi neustavni Dan. Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič otišao je u Banja Luku provjeriti kakve su reakcije na njegov potez.

Reakcije na proslavu Dana Republike Srpske su takve da se traži kažnjavanje organizatora Dana Republike Srpske, alli u reakcijama prednjače bošnjački predstavnici.

Na proslavu je čak došao manji broj Hrvata. "Među njima je potpredsjednik Vlade RS iz redova hrvatskog naroda", rekao je Jurič.

Dok cijeli svijet gleda razaranja u Ukrajini i osuđuje rusku agresiju, u Banja Luci druga priča. Putin je odlikovan najvišim odličjem Republike Srpske zbog, kako je kazano, niza zasluga koje je učinio za ovaj entitet.

"To je odluka predsjednika Republike, ja to ne bih detaljnije komentirao. Predsjednik ima potpunu samostalnost da odlučuje o takvim stvarima", rekao je potpredsjednik Vlade Davor Pranjić.

Davor Pranjić, potpredsjednik Republike Srpske (Foto: Dnevnik Nove TV)

Danas je tu bio i cijeli niz ministara iz Srbije. Dan Republike Srpske se održava usprkos odluci Ustavnoga suda BiH da je to obilježavanje neustavno. I nikome ništa. Godinama upravo ta činjenica podiže puno prašine. No ove godine slavlje je dignuto na veći razinu.

"Ako ćemo shvaćati iz Daytona samo ono što nam odgovara, onda ga zapravo i ne poštujemo. Po Daytonu ne treba biti ništa sporno. Ovo je čista politizacija i možda ne odgovara nekim politikama zašto se to organizira, ali ne bih u to ulazio". rekao je i pitao se zašto se Hrvatima kojima je Ustavom zajamčeno da imaju svoga predstavnika, to ne poštuje u praksi?

"Moj odnos s Dodikom je u redu. Mi se borimo za interese Hrvata, entiteta kojeg ima jako malo. Borimo se d ti ljudi imaju bolji život i onima koji su otišli da se vrate."

Dodik je odlučio proslavu prebaciti u Istočno Sarajevo. To je razbjesnilo bošnjačke predstavnike brojnih udruga. Najavili su čak i barikade za sutra, no nakon razgovora s policijom od toga se odustalo.

Mario Jurić, novinar Nove TV (Foto: DNEVNIK.hr)

"Dodiku to kaže ništa nije problem i nastaviti će slaviti. Sutra će u Sarajevu biti više tisuća ljudi što pomno prati i policija. Jer naravno to je i sigurnosni izazov u vrlo zapaljivoj atmosferi koja u BiH traje duže vrijeme. Bošnjačke udruge pak najavljuju sutra podnošenje kaznenih prijava", objasnio je reporter Dnevnika.

