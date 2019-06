Svečanom sjednicom Županijske skupštine u subotu je obilježen Dan Osječko-baranjske županije, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tom je prigodom poručila kako je ravnomjeran i policentričan razvoj Hrvatske ključ demografske obnove Slavonije i cijele države.

Predsjednica je istaknula i kako je godinu dana od otvaranja njezina privremenog ureda ta Županija napravila zamjetne razvojne iskorake, pri čemu Vladin projekt Slavonja, Baranja i Srijem "daje dobre razvojne učinke i dati će još bolje".

Ocijenila je kako dosadašnje napore za razvoj poljoprivrede treba još pojačati, jer "hrvatski seljak treba državu koja će mu omogućiti profitabilnu proizvodnju, kako kroz jeftinije kreditiranje i poticajnu poreznu politiku tako i kroz racionalno udruživanje u klastere i zadruge te agrotehnološku pomoć".

Kako bi se zaustavilo iseljavanje potrebna je odlučna i brza državna intervencija, počevši od poticajne porezne politike u prilog investicija i plaća, subvencija i posebnih demografskih mjera za mlade obitelji, u svemu tome odgovornost imaju lokalne zajednice, općine i gradovi, istaknula je predsjednica. ''Osobe koje ovdje rade bi trebale imati bolje uvjete nego onaj tko radi isti posao u Zagrebu jer zasad jedino tako možemo privući ljude natrag'', smatra Predsjednica i posebno pohvaljuje mlade koji su ostali u Slavoniji.

Bez komentara na sukobe u HDZ-u

Posebno se obratila mladima koji "ostaju u svome zavičaju gradeći uspješne poduzetničke i životne priče". "Treba nam vaš entzuijazam i optimizam. Onima koji su otišli želim reći da povratak ne znači neuspjeh, naprotiv, donesite nam svoje iskustvo, budite kreatori napretka, ne samo u Slavoniji, nego u cijeloj Hrvatskoj", istaknula je Grabar-Kitarović.

Otvorene sukobe u HDZ-u predsjednica nije željela komentirati, kao niti hoće li to utjecati na njezinu eventualnu kandidaturu na predsjedničkim izborima. ''Iako sam bila kandidat HDZ-a i još nekoliko stranaka, sada sam nestranačka osoba i predsjednica svih građana u Hrvatskoj. Nikada ne komentiram niti rad mojih prethodnika niti rad bilo koga tko je dosada obnašao dužnost predsjednika Vlade ili neku drugu visoku funkciju, pa tako niti unutarstranačke odnose bilo koje stranke. Ono što želim i što je moja zadaća, temeljem Ustava, jest stabilnost državnih institucija. Sve dok ona nije ugrožena, to nije pitanje za mene, već za samu stranku. U to se ne smijem i ne mogu uplitati'', kazala je Predsjednica.

Na pitanje očekuje li potporu HDZ-a na sljedećim predsjedničkim izborima Predsjednica kaže – sve u svoje vrijeme. ''Mislim da u Hrvatskoj malo previše razgovaramo o izborima i kandidaturama i gubimo dragocjeno vrijeme'', kazala je Grabar-Kitarović.

19 milijardi kuna za projekte u Slavoniji

Izaslanik predsjednika Vlade ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kazao je kako je u sklopu projekta "Slavonija, Baranja i Srijem", 19 milijardi kuna Vlada predvidjela za projekte u Slavoniji, kojoj treba kotač zamašnjak za bolji i kvaltietniji život svih stanovnika.

Istaknuo je kako je ta županija, s 1,5 milijardi kuna u posljednje tri godine, najuspješnija po povlačenju sredstava Programa ruralnog razvoja što omogućava da poljoprivrednici ostaju živjeti i raditi Slavoniji.

Naglasio je i kako je u pripremi preko 250 projekata za povećanje konkuretnosti poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji, poput novih farmi, voćnjaka i plastenika.

Ravnomjeran razvoj svih dijelova županije

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić izvijestio je kako je Županija pokrenula niz projekata, poput energetske obnovu zgrada, izgradnje 14 sustava navodnjavanja, regionalnog distributivnog centra za voće i povrće, novog osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC), nove zgrade 1. osječke gimnazije i srednje škola u Donjem Miholjcu, pri čemu vrijednost projekata doseže gotovo tri milijarde kuna, a najveći dio osigurava se iz EU fondova te u suradnji s Vladom RH.

"Želimo osigurati ravnomjeran razvoj svih dijelova županije. Pokrenuli smo županiju, postavili smo čvrste temelje za razvoj i tu nećemo stati", poručio je Anušić.

Zaslužnim pojedincima i ustanovama na sjednici su uručena županijska javna priznanja. Tijekom boravka u Osijeku predsjednica Grabar-Kitarović posjetit će Centar za autizam te Dom za stare i nemoćne osobe. (V.P./Hina)