Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen otputovala je u Baku u ponedjeljak, kako bi dogovorila veće isporuke prirodnog plina za potrebe Europske unije.

Predsjednice Europske komisije Ursula von der Leyen otputovala je u ponedjeljak u Baku kako bi dogovorila veće isporuke prirodnog plina od Azerbajdžana, odnosno kako bi Europska unija smanjila svoju energetsku ovisnost o Rusiji.

"Uslijed ruskog korištenja energenata kao oružja, ono što predstavlja prioritet za EU je diverzifikacija energenata koji se uvoze", napisala je Komisija na Twitteru. "Predsjednica von der Leyen i energetski inspektor Kadri Simson otputovat će u Azerbajdžan kako bi osnažili energetsku suradnju", prenosi Reuters.

Sudeći po prijedlogu dokumenta kojeg je Komisija poslala zemljama članicama, predlaže se dodatno jačanje suradnje s Azerbajdžanom u vidu povećanih uvoza energenata i ulaganja u proširenje mreže plinovoda, kako bi se to uspjelo postići.

Transjadranski plinovod, koji čini posljednju dionicu mreže plinovoda Južni koridor, doveo je prošle godine u Europu preko 8 milijardi kubičnih metara azerbajdžanskog plina.

