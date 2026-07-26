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Zbog katastrofalnih požara koji gutaju Europu događa se rijedak fenomen: "Nekontrolirana vatrena masa..."

PišeHina, 26. srpnja 2026. @ 09:12 komentari
Požari u Španjolskoj
Požari u Španjolskoj Foto: Afp
Više od 300.000 osoba moralo je napustiti domove, jedna je osoba poginula, a vatrogasci upozoravaju na rijedak fenomen koji dodatno otežava gašenje.
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