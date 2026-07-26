Zbog katastrofalnih požara koji gutaju Europu događa se rijedak fenomen: "Nekontrolirana vatrena masa..."

Veliki požar koji je zahvatio područje oko kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji i sada prijeti predgrađu Bordeauxa opustošio je 42.000 hektara zemlje, objavila je u nedjelju prefektura Girondea. Zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300.000 ljudi.

Od srijede je u Francuskoj evakuirano ukupno 220.000 osoba.

Požari u Francuskoj Foto: Afp

"Od 4 sata ujutro u nedjelju procijenjena spaljena površina iznosi 42.000 hektara", objavila je prefektura na tiskovnoj konferenciji, dodajući da je autocesta A63 između Bordeauxa i Španjolske zatvorena u duljini od 60 kilometara.

Evakuirane osobe tijekom noći na nedjelju stizale su u skloništa u Francuskoj i Španjolskoj, gdje su vlasti zbog katastrofalnih požara već evakuirale više od 300.000 stanovnika u blizini Bordeauxa i Madrida.

Požari u Francuskoj Foto: Afp

Jedna osoba poginula je u požaru u blizini Valencije na istoku Španjolske, koji je sada stavljen pod kontrolu.

U subotu navečer lokalne vlasti naredile su nove evakuacije u nekoliko gradova u blizini Bordeauxa na jugozapadu Francuske, uključujući Cestas, grad s oko 55.000 stanovnika.

Prema riječima vatrogasaca iz departmana Gironde, požar je toliko snažan da se iznad njega razvio "pirokumulonimbus", fenomen pri kojem vatra "stvara vlastiti vjetar, s vrtlozima, postajući nepravilna i nekontrolirana" vatrena masa.

Požari u Španjolskoj Foto: Afp

Francuska vojska od subote navečer u borbi s požarima sudjeluje s ukupno 1500 vojnika.

Šume se lakše zapale jer su vegetacija i tlo mjesecima izrazito suhi. Tome su dodatno pridonijeli iznimni toplinski valovi koji su u lipnju i srpnju zahvatili Europu, zbog čega je isparilo još više vlage iz tla.

Još jedan veliki požar i dalje je aktivan na jugoistoku Francuske, u departmanu Var.

U posljednjih pet dana ondje je izgorjelo 3250 hektara.

S požarom se već nekoliko dana bori i Korzika, gdje vatrogasci pokušavaju obuzdati vatru u departmanu Haute-Corse.

Prema podacima vlasti, u području Cortea izgorjelo je više od 800 hektara. Šumski požari i dalje bjesne i u Španjolskoj.

"Danas smo nešto pesimističniji nego jučer. Vremenski uvjeti, kao što ste vidjeli tijekom dana, nisu nam nimalo pomogli. Ni noć ne izgleda obećavajuće i neće nam biti lako", rekao je novinarima u subotu španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

Vlasti su navečer naredile evakuaciju još osam gradova u pokrajini Toledo, zapadno od Madrida. Ministar je ranije izvijestio da je samo u madridskoj regiji evakuirano 60.000 osoba.

Evakuirano stanovništvo u Španjolskoj Foto: Afp

Dva odvojena šumska požara spojila su se u petak u jedan golemi požar, koji je bio nadomak spajanja s još jednim požarom u susjednoj pokrajini Kastilji i Leónu.

Požar je opustošio 25.000 hektara zapadno od španjolske prijestolnice.