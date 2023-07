VIDEO Gori skladište oružja na Krimu: Evakuirano više od 2000 ljudi

Ukrajinski mediji i ruski Telegram kanali, povezani s ruskim sigurnosnim službama, prenose kako gori skladište naoružanja nakon zračnog napada Ukrajine tijekom noći.

"Planirana je privremena evakuacija stanovnika iz četiri mjesta – to je više od dvije tisuće ljudi”, napisao je Sergej Aksjonov, guverner Krima kojeg je imenovala Moskva.

Last night russia spent many missiles hitting civilian targets in Odessa, this morning Ukraine responded by destroying a huge ammo depot in Crimea. pic.twitter.com/QonThZV1Qp

Serhij Bratčuk, glasnogovornik vojne administracije Odese, objavio je dvije videosnimke vatre na nenaseljenom području, uz opis: "neprijateljsko skladište naoružanja, Starji Krim".

Riječ je o malenom, povijesnom mjestu u okrugu Kirovske, na poluotoku koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Over 2,000 residents across 4 settlements near this Russian military base in occupied Crimea are being evacuated as munitions continue to detonate for nearly 4 hours, past sunrise. pic.twitter.com/PEyPuylUqf